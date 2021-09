L'Air Legend de Paris-Villaroche ouvre ses portes (photos)

Article publié le 11 septembre 2021 par David Dagouret

La troisième édition du meeting de Paris-Villaroche vient d'être lancée.

Le meeting Air Legend de Paris-Villaroche a ouvert ses portes ce matin. ILse tiendra donc ce week-end le 11 et 12 septembre 2021 à l'aérodrome de Melun à 40 km au sud-est de Paris.

Pour cette troisième édition, les organisateurs ont souhaité rendre un hommage particulier à Antoine de Saint Exupéry.

Ce matin les passionnés ont pu s'approcher au plus prêt des appareils sur le tarmac de l'aérodrome et cet après midi se déroulera plus de cinq heures de show aérien.