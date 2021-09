L'Armée de l'Air & de l'Espace confie la maintenance de ses Fennec à Sabena Technics

Article publié le 24 septembre 2021 par David Dagouret

Sabena aura en maintenance un total de 48 aéronefs.

A travers ce contrat d’une durée de onze ans, Sabena technics assurera l’ensemble des prestations de maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères Fennec de l'armée de l'air & de l’espace et de la DGA Essais en vol.

Le fournisseur de maintenance français réalisera les opérations de maintenance depuis son site sur l’Aéroport de Marseille-Provence mais également directement depuis la base aérienne 115 OrangeCaritat.

Avec une flotte constituée de 40 aéronefs pour l’armée de l’air & de l’espace et de 3 aéronefs pour la DGA Essais en Vol, le marché comprendra notamment les prestations suivantes : - gestion complète de la chaine logistique ; - prestations d'assistance technique et de soutien ; - réalisation de visites périodiques et de grandes visites ; - réalisation de tâches de gestion du maintien de navigabilité.

Cinq des hélicoptères de l’armée de l’air & de l’espace seront, quant à eux, entièrement pris en charge par les équipes de Sabena technics depuis la base aérienne 115 Orange-Caritat. Un MCO complètement externalisé jusqu’à la mise en œuvre, directement au profit du Centre d’Instruction des Equipages d’Hélicoptères.

Gilles Foultier, Directeur General Adjoint de Sabena technics a déclaré : "Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne le ministère. Il saura pouvoir compter sur l’expertise technique de nos équipes et sur leur flexibilité pour garantir la disponibilité de la flotte. L’obtention de ce nouveau marché confirme notre volonté de renforcer durablement notre position sur le marché de la maintenance des hélicoptères militaires. Il constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement lancée en 2020, avec notamment l’intégration fructueuse de la société Sabena technics MRS dans le groupe."

