LATAM a transporté 100 millions de vaccins contre le Covid

Article publié le 14 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie sud-américaine a transporté gratuitement en Amérique du Sud grâce à son programme Solidarity Plane.

Le groupe LATAM a annoncé avoir transporté plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Ces doses ont été transportées gratuitement au Brésil, au Chili, en Équateur et au Pérou grâce au programme Solidarity Plane de la compagnie aérienne.



Le programme Solidarity Plane de LATAM a été créé il y a 10 ans et à ce jour ce programme a mobilisé plus de 2 400 professionnels de santé et patients ayant des besoins médicaux urgents, ainsi que plus de 770 tonnes de marchandises, notamment du matériel médical et des vaccins, en Amérique du Sud.



Les autres domaines d’action du programme Solidarity Plane sont :

Health Solidarity Plane (Avion solidaire santé) qui permet de répondre aux besoins de transport aérien des patients, des professionnels de santé et du matériel médical; de faciliter la mise en relation d’un patient avec un donneur par le biais du transport d’organes, de tissus et de cellules souches.

Environmental Solidarity Plane (Avion solidaire environnement) : pour le transport de la flore et de la faune pour leur protection, ainsi que le transfert de scientifiques et de membres d’ONG environnementales qui voyagent pour protéger l’écosystème sud-américain.

Natural Disasters Solidarity Plane (Avion solidaire catastrophes naturelles) : pour transporter des personnes touchées et des professionnels qui voyagent pour soutenir les effort d’aide humanitaire en cas d’inondations, d’incendies, de tremblements de terre, de tsunamis ou d’éruptions volcaniques.

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group a déclaré : "Chacun des collaborateurs de LATAM est fier de pouvoir contribuer à vaincre la pandémie. Aujourd’hui, nous avons transporté gratuitement la 100 millionième dose de vaccin COVID. Nous resterons engagés à mettre à disposition notre réseau au profit de la vie et de la santé des habitants d’Amérique du Sud."

