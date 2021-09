LATAM accélère progressivement la reprise des opérations depuis l’Europe vers son hub brésilien de São Paulo

Article publié le 4 septembre 2021 par David Dagouret

D’ici le dernier trimestre 2021, la compagnie prévoit d’avoir atteint une reprise de plus de 50% de sa desserte au niveau mondial.

En raison du récent assouplissement des restrictions concernant les voyages internationaux entre l’Europe et le Brésil, le groupe LATAM a décidé d’avancer la date de reprise de son vol direct depuis Barcelone vers São Paulo (Guarulhos) au mois de novembre prochain, avec une fréquence de trois vols hebdomadaires. La compagnie étendra également la fréquence de ses opérations – déjà rétablies – au départ de Paris et de Madrid vers São Paulo (Guarulhos). A partir d’octobre, ces liaisons passeront de trois à quatre vols par semaine.

De même, à partir de novembre, LATAM augmentera ses fréquences au départ de Lisbonne et de Francfort, avec respectivement six et quatre vols directs. Enfin, à partir de décembre, la compagnie reprendra la liaison entre Milan et São Paulo (Guarulhos).

Thibaud Morand, directeur général Europe a déclaré : "Nous avons constaté chez les Européens et les Brésiliens un intérêt en hausse constante pour les voyages internationaux, principalement entre les pays ouverts aux personnes entièrement vaccinées. Or nous évaluons en permanence la possibilité de reprendre ou d’étendre nos activités à partir des marchés européens où nous sommes présents."

Nouvelles fréquences :

Espagne : la ligne Barcelone/São Paulo Guarulhos comptera trois vols directs par semaine à partir de novembre, tandis que dès octobre la ligne Madrid/São Paulo Guarulhos passera de trois à quatre vols directs par semaine.

France : LATAM assure déjà trois vols hebdomadaires sur la ligne Paris/São Paulo Guarulhos. À partir d’octobre s’ajoutera un quatrième vol hebdomadaire.

Portugal : au départ de Lisbonne, LATAM assure actuellement quatre vols par semaine (mercredi, jeudi, samedi et dimanche) vers le hub de São Paulo Guarulhos et à partir de novembre, deux fréquences supplémentaires seront assurées.

Allemagne : à partir de novembre également, LATAM ajoutera deux fréquences supplémentaires à la ligne Francfort/São Paulo Guarulhos, qu’elle dessert actuellement trois fois par semaine.

Italie : à partir de décembre, la ligne Milan/São Paulo Guarulhos reprendra avec trois fréquences hebdomadaires.

