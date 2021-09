Le Kazakhstan commande deux Airbus A400M

Article publié le 2 septembre 2021 par David Dagouret

Il s'agit du 9e pays à commander l'A400M.

La République du Kazakhstan a passé une commande avec Airbus pour l'acquisition de deux Airbus A400M, devenant ainsi le neuvième opérateur de l’appareil après l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Turquie, la Belgique, la Malaisie et le Luxembourg.

A la livraison du premier exemplaire prévue en 2024, le contrat prévoit des prestations de maintenance et de formation. Parallèlement au contrat de vente, les partenaires ont également signé un protocole d’accord portant sur une collaboration dans le domaine des services de maintenance et de révision ainsi que sur les premières étapes de la création d’un centre de maintenance local pour les C295.

Michael Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space a déclaré : "L’A400M deviendra la pièce maîtresse des opérations de transport aérien tactique et stratégique du Kazakhstan. Ce nouveau contrat à l’exportation porte à 176 le nombre total d’A400M commandés, et ce chiffre devrait encore croître prochainement. Avec plus de 100 appareils livrés et 100 000 heures de vol cumulées, l’A400M a démontré ses capacités et atteint le degré de maturité qu’attendaient de nombreux clients potentiels."





