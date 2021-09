Le Paris-Villaroche Air Legend 2021 fait le plein de spectateurs

Article publié le 19 septembre 2021 par David Dagouret

L'événement a réuni plus de 58 000 spectateurs en deux jours.

Après une année 2020 où l'événement n'a pu avoir lieu, les organisateurs ont présenté un plateau conjuguant warbirds et jets modernes, ainsi que de multiples activités et animations au sol. Le Paris-Villaroche Air Legeng s’est déroulé les 11-12 septembre, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, à 40 km au sud-est de Paris.

Les spectateurs ont été très nombreux au rendez-vous : Ils étaient 26 840 le samedi et 31 400 le dimanche, soit un total de 58 240 personnes sur le week-end.

Pour l’édition 2021, la Guerre du Pacifique fut le thème mis à l’honneur, en ce 80e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbour.

Les visiteurs purent ainsi découvrir au sol et en vol des avions iconiques de cette période, présentés dans des tableaux narratifs, tel que celui de "Pearl Harbour " ou encore celui des "Têtes Brûlées", et rassemblant trois Corsair, un Stinson L-5, un bombardier B-25, et des T-6 maquillés en Zéros japonais, comme dans la célèbre série télévisée.

L’histoire de l’aviation fut aussi honorée par plusieurs démonstrations en vol mettant en scène des warbirds de la Deuxième Guerre mondiale volant aux côtés de leurs équivalents d’aujourd’hui : par exemple, Rafales Marine et Corsair pour la chasse embarquée, ou Airbus A400M et Douglas DC-3 pour le transport.

En hommage à Antoine de St Exupéry, et au 75e anniversaire de la publication du Petit Prince, le spectacle aérien fut clôturé́ chacun des deux jours par un vol en formation de la Patrouille de France et de l’unique P-38 en état de vol en Europe, dernier avion de l’écrivain-pilote. Chaque Alpha Jet de la Patrouille de France arborait une décoration issue de l’ouvrage du célèbre auteur.