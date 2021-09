Le Pavillon Emirates est prêt à accueillir les visiteurs de l'Expo 2020 à Dubaï

Article publié le 28 septembre 2021 par David Dagouret

Ce pavillon ouvrira ses portes le 1er octobre prochain.

Le Pavillon Emirates, attraction aéronautique incontournable de l'Expo 2020 à Dubaï, s'apprête à ouvrir ses portes au public le 1er octobre. Situé dans Opportunity District, à quelques pas du dôme Al Wasl, le Pavillon Emirates offre un aperçu de l'avenir de l'aviation commerciale, en imaginant le rôle que la science et la technologie joueront pendant les 50 prochaines années sur le transport aérien, et en invitant les visiteurs à se plonger dans des expériences multi-sensorielles et interactives.

Dès aujourd'hui, les visiteurs de l'Expo 2020 à Dubaï peuvent réserver la date et le créneau horaire de leur choix pour visiter le Pavillon Emirates.

La construction du Pavillon Emirates a débuté en mars 2019 et s'est achevée en juin 2021.

La façade du Pavillon Emirates, haute de quatre étages, s'inspire des ailes d'un avion qui prend son envol, avec 24 ailerons recouverts d'aluminium qui s'enroulent autour des deux faces du bâtiment. L'éclairage extérieur du Pavillon Emirates comprend un système de LED de 800 mètres, qui s'illumine de couleurs éclatantes la nuit. À l'intérieur, la luminosité et le design ultramoderne du pavillon laissent entrer une lumière naturelle qui sert de toile de fond aux expériences immersives. Le pavillon peut accueillir jusqu’à 120 personnes toutes les heures.

Le Pavillon Emirates est ouvert tous les jours pendant l'Expo 2020 de 10h00 à 22h00.

