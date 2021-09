Le Prince Albert II de Monaco vole en avion électrique

Article publié le 17 septembre 2021 par David Dagouret

Le Prince de Monaco a effectué un vol à bord d'un Pipistrel Velis.

Le Prince Albert II de Monaco a effectué un vol en compagnie de M. Raphaël Domjan, pilote et éco-explorateur, à bord d’un Pipistrel Velis, depuis l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Ce vol en avion électrique est le premier effectué par un Chef d’Etat. D’une durée de 30 minutes, il a permis au souverain monégasque de survoler la Principauté sans émission de CO2 et sans bruit.



Raphaël Domjan, pilote, marin, éco-explorateur ayant effectué le premier tour du monde à l’énergie solaire à bord du catamaran PlanetSolar et pilote de l’avion solaire SolarStratos, était aux commandes de l’appareil.



A sa descente de l’avion, S.A.S le Prince Albert II de Monaco s’est dit enchanté par ce vol et a déclaré : "C’était fantastique de pouvoir voler sans émettre de CO2. Le développement de l’aviation électrique doit se poursuivre afin que les vols de demain puissent intégrer l’utilisation de moteurs électriques, qu’ils soient alimentés par batterie ou par pile à combustible."



Raphaël Domjan, a déclaré : "S.A.S le Prince Albert II de Monaco a eu le courage d’ouvrir la voie de l’aviation électrique. J’espère que ce vol fera prendre conscience de ce nouveau mode de déplacement sans émission de CO2 et que d’autres Chefs d’Etat suivront l’initiative de S.A.S le Prince Albert II de Monaco."