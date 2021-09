Le SolarStratos prend de l'altitude

Article publié le 13 septembre 2021 par David Dagouret

L'avion solaire biplace a atteint l'altitude de 12 000 pieds.

Le 8 septembre dernier le nouvel avion solaire, le Solarstratos a pris de l’altitude en volant plus haut que tout autre avion solaire multiplace auparavant en utilisant uniquement l'énergie solaire photovoltaïque.

Au cours de cette campagne de vols d'été à Payerne, en Suisse, Raphael Domjan, initiateur et pilote du projet et Miguel A. Iturmendi, pilote d’essai, ont pu effectuer la semaine dernière plusieurs vols au-dessus de 10 000 pieds (3 100 m) et un vol à 12 000 pieds (3 660 m) à bord de l'avion biplace à énergie solaire.

A 13h10, l'avion a décollé de la base aérienne de Payerne dans des conditions météorologiques favorables après une campagne de vols intensive de sept semaines. Ce dernier vol marque la fin de la saison 2021.

Le CEO Roland Loos est confiant quant au résultat des vols en altitude. Il a expliqué que l'avion subira désormais une série de modifications avant la prochaine campagne de printemps en 2022, dont la mise en place d'une nouvelle hélice plus adaptée au vol à haute altitude.

Au printemps prochain, l'équipe SolarStratos visera des vol d'essais plus élevés allant jusqu'à 36 000 pieds (11 000 m).