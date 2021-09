L’Inde formalise l’acquisition de 56 Airbus C295

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

Quarante appareils seront construits et assemblés par la société Tata Advanced Systems (TASL) en Inde.

L’Inde a formalisé le contrat d’acquisition de 56 Airbus C295 qui remplaceront la flotte d’Avro de l’Indian Air Force (IAF). Il s’agit du premier programme aérospatial privé qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Make in India » et qui implique la mise en place d’un d’écosystème industriel complet : de la production à l’assemblage en passant par les essais et la qualification, les livraisons et la maintenance pendant toute la durée de vie des appareils.

Selon les termes du contrat, Airbus livrera les 16 premiers avions « clé en main » depuis sa chaîne d’assemblage final de Séville, en Espagne. Les 40 appareils suivants seront construits et assemblés par la société Tata Advanced Systems (TASL) en Inde dans le cadre d’un partenariat industriel entre les deux entreprises.

Les 16 premiers appareils seront livrés dans les quatre ans suivant la mise en œuvre du contrat. Tous les C295 destinés à l’IAF seront livrés en configuration de transport et équipés d’un système de guerre électronique indien.

L’IAF devient ainsi le 35e pays au monde à exploiter le C295. Le programme compte désormais 278 appareils, dont 200 sont d’ores et déjà en service, cumulant plus de 500 000 heures de vol.

Michael Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space a déclaré : "Ce contrat contribuera au développement de l’écosystème aérospatial de l’Inde à travers des investissements et la création de 15 000 emplois directs hautement qualifiés ainsi que 10 000 emplois indirects au cours des 10 années à venir. Le C295 conforte sa position dominante sur ce segment de marché et, avec l’Inde comme nouvel opérateur, il étend encore sa présence, non seulement sur le plan opérationnel, mais également sur le plan industriel et technologique."

Sukaran Singh, Directeur général et CEO de Tata Advanced Systems Limited, a déclaré : "C’est une grande fierté pour Tata et un jalon important pour l’écosystème industriel militaire indien. Pour la première fois, une entreprise privée indienne assurera la construction complète d’un avion en Inde. C’est la preuve que Tata Advanced Systems est un fabricant de matériel de défense capable de construire en Inde des plateformes complexes et compétitives à l’échelle mondiale."





