Lufthansa, Centogene et Amadeus s'associent

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur la vérification numérique de leurs documents de santé.

Lufthansa a mis en place Traveler ID for Safe Travel, une solution d’Amadeus qui rend l'enregistrement via téléphone mobile à nouveau possible, en permettant aux passagers de vérifier leurs documents de santé directement via l'application de la compagnie aérienne. La technologie d'Amadeus est capable de traiter les QR Codes provenant du Certificat Digital COVID de l'Union Européenne (EU DCC), permettant aux voyageurs de scanner la preuve de vaccination ou les résultats des tests requis par la norme, EU DCC pour voyager. La carte d’embarquement est ensuite émise automatiquement, sans autre contrôle physique à l'aéroport. Cette fonctionnalité est désormais disponible sur les 2 000 vols réguliers de Lufthansa en provenance des zones Schengen qui ne présentent pas de risque particulier.

En outre, Traveler ID for Safe Travel est entièrement intégré à Centogene, le partenaire de Lufthansa pour les services de tests médicaux en Allemagne. Cela signifie que les voyageurs qui réservent leur test PCR ou antigène par le biais de CENTOGENE peuvent également scanner un QR code lors de leur enregistrement via l'application de la compagnie aérienne, et la documentation sera automatiquement traitée grâce à la connexion d'Amadeus avec Centogene.

Avant de proposer aux passagers de scanner ou de télécharger leurs documents de santé, Traveler ID for Safe Travel vérifie les exigences de leur destination en fonction des réglementations nationales. Ainsi, seuls les passagers qui doivent fournir des documents de santé sont invités à le faire.

Lufthansa pourra également utiliser l’application Amadeus Airport Companion, et ainsi permettre à son personnel de scanner les cartes d'embarquement des passagers au sein de l’aéroport à l'aide d'un iPad, ce qui leur donne la possibilité de gérer les flux de passagers dans tout le terminal. L'application Airport Companion peut également scanner et traiter les documents de santé, ce qui offre la possibilité d’une mise à jour des informations sur les passagers à tout moment lors du voyage, et pas seulement depuis les comptoirs d'enregistrement.

Dr Christian Pöselt, Head of Passenger Service Systems Lufthansa Group a déclaré : "En collaborant avec Amadeus, nous sommes heureux de pouvoir redonner à nos voyageurs la commodité et l'efficacité de l'enregistrement en libre-service sur certaines lignes. Il est temps pour les passagers de pouvoir profiter du voyage le plus agréable possible. Nous savons qu’ils ont envie de reprendre l’avion, et pour ce faire, ils ont besoin de la mise en place de la technologie adéquate pour pouvoir se sentir en sécurité."

Dr Michael Mehler, Head of Covid Business Unit, Centogene a déclaré : "La demande croissante de vols montre que les voyageurs souhaitent voyager à nouveau après les restrictions auxquelles ils ont dû faire face ces derniers mois. Nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires pour créer des concepts innovants et soutenir la sécurité des voyages aériens. Le système de livraison entièrement numérisé, des résultats de test, que nous avons mis en place dans nos processus dès le début de nos activités de dépistage du SRAS-CoV-2, constitue une base optimale pour atteindre cet objectif."

Christian Warneck, VP, Safe Travel Ecosystem, Amadeus a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir apporté à Lufthansa les avantages de Traveler ID for Safe Travel. En permettant aux voyageurs de renouer avec l’enregistrement en libre-service, cette technologie innovante de vérification des données de santé contribue au bon déroulement du voyage. Grâce à notre Safe Travel Ecosystem, nous travaillons sans relâche avec nos clients et partenaires tels que Lufthansa et Centogene pour proposer aux voyageurs une expérience agréable et soutenir la reprise des voyages."





