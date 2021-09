Lufthansa lance l'exploitation d'un appareil doté d'une cabine Airspace

Article publié le 8 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie allemande devient la première compagnie aérienne en Europe à proposer la nouvelle cabine Airspace d'Airbus sur un monocouloir.

Lufthansa a démarré l'exploitation de son premier appareil un A321neo équipé de la nouvelle cabine Airspace monocouloir d'Airbus. Ainsi, la compagnie aérienne devient le premier opérateur en Europe à introduire les nouvelles caractéristiques de la cabine Airspace pour les passagers, à bord des appareils de la famille A320. En 2018, Lufthansa Group, client de longue date de la famille A320, a choisi d'équiper de cabines Airspace plus de 80 de ses nouveaux appareils de la famille A320 commandés à Airbus.

Les nouvelles caractéristiques d'Airspace comprennent : des panneaux de parois latérales plus minces pour un espace personnel supplémentaire au niveau des épaules ; une meilleure vue au travers les hublots aux contours redessinés et des stores entièrement intégrés ; des coffres à bagages plus grands pour 60 % de bagages en plus ; les dernières technologies d'éclairage full LED ; une zone d'accueil éclairée par LED ; de nouvelles toilettes avec des caractéristiques hygiéniques sans contact et des surfaces antimicrobiennes.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Lufthansa a une fois de plus fait le choix de l'innovation et de l'attrait pour les passagers, en élevant le niveau de qualité, pour que les voyageurs puissent faire l'expérience des dernières innovations dans les cabines d'Airbus. Je suis ravi d'accueillir l'un de nos partenaires de longue date, Lufthansa, qui devient le premier opérateur européen de la cabine Airspace pour la famille A320neo. J'ai hâte de voler sur l'un de ces appareils."

Heike Birlenbach, responsable de l'expérience client de Lufthansa Group : "Indépendamment de la crise, nous continuons à nous concentrer avec insistance sur un produit premium pour nos clients. Pour nous, premium signifie proposer des offres de haute qualité, individualisées et pertinentes pour tous nos passagers, à tout moment. Avec la nouvelle cabine Airspace, nous améliorons considérablement l'expérience de voyage sur les lignes court-courriers et établissons une nouvelle référence dans le secteur."





Sur le même sujet