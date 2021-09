Mondial de l'ULM à Blois : ouverture de la journée grand public (photos)

Article publié le 4 septembre 2021 par David Dagouret

Cet événement a ouvert ses portes ce matin pour le grand public.

Le mondial de l'ULM a officiellement ouvert ses portes hier, vendredi 03 septembre, mais cette journée était, une journée, professionnelle pour les pilotes, professionnels de l'aéronautique et étudiants. Ce matin à 08 h 30 le salon a réouvert ses portes sur l'aérodrôme de Blois Le Breuil, mais cette fois-ci pour le grand public, et ce, jusqu'à 20 h 00.

Durant cette journée, les passionnés des 6 catégories d'ULM, pouvaient admirer de nombreux appareils au sol, mais des présentations en vol des machines exposées ont été organisées. Demain, dimanche, sera la dernière journée du mondial de l'ULM édition 2021. Le mondial de l'ULM fermera ses portes à 15 h 00.

Pour cette nouvelle édition, le salon devient le "Mondial de l’ULM" (MULM), il est organisé en accord avec le département du Loir-et-Cher par la Fédération Française d’ULM.

Pour la première fois un village paramoteur avec une zone d'envol et d'essais ce village comportera une quarantaine de stands.

La gamme la plus large possible des appareils présents sur le marché européen et mondial sera présentée lors de ces trois jours du Mondial de l'ULM.