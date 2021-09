Piaggio Aerospace devient partenaire de Safran Helicopter Engines

Article publié le 28 septembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur la fabrication de pièces critiques pour le moteur Ardiden 3

Piaggio Aerospace, fabricant italien d’avions et de composants pour moteurs aéronautiques, et Safran Helicopter Engines ont annoncé la signature d’une lettre d’intention (LoI) pour coopérer sur la fabrication des moteurs de la famille Ardiden 3. Cet accord porte sur la fabrication de pièces critiques pour l’ensemble des modèles d’Ardiden 3, destinées avions turbopropulseurs (Ardiden 3TP) et aux hélicoptères.

Piaggio Aerospace travaille déjà avec Safran Helicopter Engines sur la fabrication d’éléments pour les parties chaudes des moteurs RTM322 et Aneto.

L’Ardiden 3 est un moteur de nouvelle génération de la classe de 1700 à 2000 shp. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l’EASA et intègre une architecture compacte et modulaire, la meilleure densité de puissance du marché et des coûts d’opération réduits. La version turbopropulseur Ardiden 3TP se base sur démonstrateur technologique Tech TP, développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2. L’Ardiden 3TP se caractérise par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15%, par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement.

L’accord avec Piaggio Aerospace vient renforcer l’équipe constituée autour de ce moteur qui comprend déjà Safran Helicopter Engines, ZF Aviation Technology (ZF Luftfahrttechnik) en Allemagne et ITP Aero en Espagne.

Florent Chauvancy, Directeur des Ventes Avionneurs, chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "Nous sommes fiers d’étendre notre collaboration avec Piaggio Aerospace sur le moteur Ardiden 3. Et plus particulièrement sur l’Ardiden 3TP, avec lequel nous nous engageons à fournir un moteur 100 % européen ayant un haut niveau de maturité technologique et offrant des coûts de maintenance et d’opération compétitifs. Il sera développé, construit et maintenu par une équipe expérimentée avec des moyens industriels modernes en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France."

Vincenzo Nicastro, Commissaire Extraordinaire de Piaggio Aerospace a déclaré : "Notre division moteurs aéronautiques, avec ses équipes hautement qualifiées, et sa grande diversité de clients, est synonyme d’excellence dans l’industrie aéronautique, tant sur le secteur civil que celui de la défense. Rejoindre le moteur le programme Ardiden 3 et l’équipe européenne formée autour de l’Ardiden 3TP est stratégique pour Piaggio Aerospace : je suis sûr que l'entreprise pourra apporter son expertise sur ce nouveau moteur et ses futures applications."





