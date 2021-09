Pierre Teboul nommé vice-président commercial d'AFI KLM E&M

Article publié le 4 septembre 2021 par David Dagouret

Il succède à Fabrice Defrance, qui prend sa retraite

Jusqu'à présent en charge du support client et de la performance des produits équipements au sein d'Air France Industries, Pierre Teboul succède à Fabrice Defrance, qui prend sa retraite, au poste de directeur des ventes d'AFI KLM E&M.

Avec l'aide de ses équipes, il continuera à développer la présence commerciale d'AFI KLM E&M et son réseau auprès des opérateurs et de tous nos clients et partenaires dans le monde. S'appuyant sur les nombreuses années de succès de son prédécesseur, tels que le support du GE90, du 787 et de l'A350 sur les cinq continents, Pierre Teboul devra écrire les nouvelles pages de l'histoire commerciale d'AFI KLM E&M. Il assurera la promotion des produits de nouvelle génération tels que le support A220, les solutions pour les moteurs GEnx ou LEAP et dirigera l'équipe des ventes dans le cadre de la transformation et des défis à venir du secteur MRO.

Anne Brachet, EVP Air France-KLM Engineering & Maintenance a déclaré : “Au nom d'Air France-KLM Engineering & Maintenance, c'est avec une grande émotion que je remercie Fabrice Defrance pour son grand engagement durant ces nombreuses années. Sous sa direction, nos services ont été considérablement développés grâce à une écoute attentive de nos clients. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de travailler dans un esprit de partenariat et d'écoute. Je sais que Pierre Teboul donnera le meilleur de lui-même pour poursuivre le travail déjà accompli et s'efforcer de construire des relations toujours plus fortes avec nos clients et nos partenaires."

Pierre Teboul a déclaré : “Je mettrai mes connaissances au service des clients d'AFI KLM E&M en mesurant le travail déjà accompli, avec l'humilité que la période nous impose et, surtout, avec le plus grand enthousiasme. Au nom d'AFI KLM E&M : écouter, développer et proposer les meilleures solutions pour le secteur aérien, voilà ce qui me guidera dans les années à venir aux côtés de nos clients.”

Pierre Teboul a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie aéronautique au sein d'Air France et du groupe Air France-KLM, du transport aérien à la maintenance. Depuis 2007, Pierre a été successivement Directeur Régional des Ventes Europe du Nord et de l'Est AFI KLM E&M puis en charge du support client et de la performance des produits équipements.

