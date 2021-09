PLAY annonce des résultats meilleurs que prévus au 1er semestre 2021

Article publié le 2 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté plus de 17 300 passagers en août, soit presque le double du nombre de passagers transportés en juillet.

Le deuxième trimestre 2021 a planté le décor pour PLAY d'un solide renforcement des capacités organisationnelles, des infrastructures technologiques et des licences nécessaires. En avril, PLAY a levé 47 millions de dollars par placement privé et en juin, trois avions ont débuté des vols réguliers sous conditions de location avantageuses à l'heure. Après avoir reçu le certificat de transporteur aérien et lancé la vente de billets, la nouvelle compagnie aérienne low cost a connu une forte demande faisant de son premier programme d'été un succès.

PLAY a davantage consolidé son financement en juin, levant 34 millions de dollars US grâce à une offre publique initiale, et est désormais cotée sur le Nasdaq First North Growth Market en Islande. Les données financières du deuxième trimestre reflètent le démarrage réussi des opérations de PLAY. La trésorerie est plus solide qu’estimé avec des conditions de règlements par carte de crédit plus favorables que prévu. Cet avantage découle de la situation financière solide de l'entreprise et un démarrage réussi des opérations.

Le premier mois opérationnel complet de PLAY en juillet 2021 a été un succès dans la réalisation de son objectif principal de sécurité et de fiabilité, avec un fort accent mis sur la satisfaction des passagers. Cependant, les changements fréquents dans les annonces de restrictions de voyages et les nouveaux cas de COVID-19 ont impacté la demande et l'utilisation à court terme.

Une augmentation des cas de COVID-19 en Islande à la mi-juillet a freiné la demande islandaise. Les passagers ont profité des conditions flexibles de PLAY et reporté leurs dates de voyage. Pour PLAY, cela signifiait un transfert de revenus et de charges dans le temps, sans perte de revenus. Pour son premier mois opérationnel de vols, PLAY a transporté 9 899 passagers, soit un coefficient de remplissage de 41,7%.

Le mois d'août a révélé une tendance prometteuse alors que les ventes de billets ont augmenté et que le marché islandais s'est redressé. Le taux de remplissage en août a atteint 46,4%, et PLAY a transporté plus de 17 300 passagers, soit presque le double du nombre de passagers transportés en juillet. Ces chiffres reflètent une augmentation de la demande des clients islandais suite à la diminution des nouvelles infections au COVID-19 dans le pays. Le coefficient de remplissage devrait augmenter en septembre pour le deuxième mois consécutif.

La signature de deux Lettres d'intention (LOI) avec deux grands loueurs d'avions en août a constitué une autre étape importante pour PLAY. Ces dispositions augmenteront la taille de la flotte de trois à neuf avions d’ici le printemps 2023. PLAY est en phase finale de négociations pour la location d’un dixième avion. Les conditions de location sont mieux que prévu dans le business plan. La première lettre d'intention concerne deux nouveaux A320neo, fabriqués en 2020. L'avion sera livré au premier trimestre 2022. La deuxième lettre d'intention concerne trois A320neo et un A321neo, qui entreront en service au printemps 2023. Les quatre avions seront livrés neufs directement de Airbus à PLAY par le bailleur. Avec ces dispositions, PLAY profite de conditions favorables sur le marché post-COVID actuel et comptera six avions dans sa flotte au printemps 2022, à temps pour l'exploitation entre l’Europe et l'Amérique du Nord. Des négociations d'ajouts à la flotte pour 2024 et 2025 sont également en cours, ce qui portera la flotte totale à 15 appareils d'ici 2025.

Le rapport du deuxième trimestre montre clairement que PLAY est en bonne voie pour lancer ses opérations en Amérique du Nord en 2022, et la priorité pour les mois à venir est la préparation de cette étape importante. PLAY emploie actuellement 131 personnes et son expansion nécessitera de nouvelles embauches d'environ 150-200 personnes.

