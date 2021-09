PLAY lance une promotion vers l’Islande au départ de Paris

Article publié le 21 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise propose des billets aller-retour à partir de 160 euros TTC.

PLAY la nouvelle compagnie islandaise a lancé de nouvelles offres de prix vers l'Islande au départ de Paris. Ainsi, PLAY propose des billets aller-retour entre Paris et Reykjavik à partir de 160 euros TTC. Cette offre est valable du 20 septembre 2021 au 13 décembre 2021 inclus.



Au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, PLAY assure 4 liaisons par semaine (lundi, jeudi, vendredi et dimanche) entre Paris et la capitale de l’Islande. Les vols sont opérés en Airbus A321neo mono-classe équipés de 192 sièges.



Informations sur le Covid : L’Islande est classée parmi les pays verts de l’Union Européenne. Les voyageurs présentant un certificat de vaccination complète ou immunisés doivent présenter un test PCR ou antigénique (en anglais) négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ. Pour les autres voyageurs, un test PCR réalisé moins de 72 heures à l’arrivée en Islande est requis, puis se faire tester dès son arrivée à l’aéroport international de Keflavik (test gratuit), et observer une quarantaine stricte de 5 jours jusqu’aux résultats d’un troisième test PCR (gratuit) à passer dans l’un des centres de dépistage du pays.

