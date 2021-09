Podium du FAI Sailplane Grand Prix World Final

Article publié le 16 septembre 2021 par David Dagouret

Le français Maximilian Seis se classe 3ème de cette finale à Saint-Auban.

La finale du FAI Sailplane Grand Prix sur la plateforme de Saint-Auban (Alpes de Haute Provence) a vu le français Maximilian Seis se classer à la 3ème de cette finale. La dernière course était un circuit de 333 kilomètres.

Philippe De Péchy a imprimé son rythme jusqu'au 3ème point de virage à la station de ski de Reallon, au dessus du Lac de Serres Ponçon. En redescendant vers le sud au Blayeul à côté des Clues de Barles à 1250m et 2900m, il y a eu énormément de différences entre les pilotes. On a ensuite assisté à une véritable plongée de l'Allemand Mario Kiessling, 2ème du classement général à 1 point du polonais Sebastian Kawa, 1er provisoire. Il s'est retrouvé très bas dans l'ouest du parcours, tandis que les autres pilotes sont restés assez haut et ont pu prendre un axe sur le trait vers le plateau de Puimichel et de Valensole.

Lors du dernier point de virage, une dégradation météo au niveau de la montagne de Lure a été constatée. Certains s'y sont aventurés mais malheureusement, la masse d'air n'était pas portante. D'autres pilotes ont choisi une option plus à l'est, comme Tilo Holighaus et Maximilian Seis, qui ont bénéficié de meilleures conditions météo qui leur ont permis de doubler les leaders du peloton. Ils remportent ensemble brillamment l'épreuve du jour, suivi par Louis Bouderlique en 3ème position.

Pour clôturer ce grand prix de Saint-Auban, le polonais Sebastian Kawa devient champion du monde, devant l'allemand Mario Kiessling et le français Maximilian Seis qui décroche une belle 3ème place sur ce podium.