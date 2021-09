Qatar Airways prolonge son partenariat avec Usaid Routes

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie s'engage ainsi à lutter contre le trafic illégal d'espèces sauvages et de leurs produits.

Qatar Airways, membre fondateur du groupe de travail United for Wildlife Transport, a signé la déclaration historique de Buckingham Palace en 2016, visant à prendre des mesures concrètes pour fermer les routes exploitées par les trafiquants du commerce illégal d'espèces sauvages pour acheminer leurs produits. En mai 2017, la compagnie aérienne a signé le premier protocole d'accord avec le partenariat Routes. En mai 2019, Qatar Airways est devenue la première compagnie aérienne au monde à obtenir la Certification de l'évaluation du commerce illégal d'espèces sauvages (IWT). L’IWT confirme que Qatar Airways a mis en place des procédures, une formation du personnel et des protocoles de signalement qui rendent la contrebande de produits sauvages illégaux plus difficile.

L’IWT a été développée par l'Association internationale du transport aérien (IATA), avec le soutien de Routes, dans le cadre de l'IEnvA - le système de gestion et d'évaluation environnementale de l'IATA pour les compagnies aériennes. La conformité aux normes et pratiques recommandées de l'IWT IEnvA (ESARP) permet aux compagnies aériennes signataires de la déclaration United for Wildlife Buckingham Palace de démontrer qu'elles ont mis en œuvre les engagements pertinents de la déclaration.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Le commerce illégal et non durable d'espèces sauvages menace notre biodiversité mondiale et constitue un risque pour la santé et la sécurité, en particulier dans les communautés marginalisées. Nous prenons des mesures pour perturber ce commerce illicite afin de préserver la biodiversité et de sauvegarder nos écosystèmes délicats. Nous restons engagés, avec d'autres leaders de l'industrie aéronautique, à souligner notre politique de tolérance zéro à l'égard du trafic illégal d'espèces sauvages et de leurs produits et nous nous associons au partenariat Routes pour dire : « It Doesn’t Fly With Us » (« Ils ne volent pas avec nous »). Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour sensibiliser et améliorer la détection des activités illégales liées à la faune sauvage afin de protéger ces créatures que nous apprécions."

M. Crawford Allan, Responsable Partenariats Routes, a déclaré : "Par ses actions de sensibilisation, de formation et d'inclusion du trafic d'espèces sauvages dans ses politiques, Qatar Airways a démontré son engagement envers la déclaration de Buckingham Palace et l'objectif du partenariat ROUTES. Je suis fier de constater que Qatar Airways poursuit ces efforts et fait partie d'un nombre croissant de compagnies qui affirment « It Doesn't Fly With Us »."

Sur le même sujet