Qatar Executive présente son premier Gulfstream G700

Article publié le 1 septembre 2021 par David Dagouret

Ce premier Jet d'Affaires a été présenté à Doha avant sa livraison qui est prévue en 2022.

Qatar Executive (QE) a accueilli le premier Gulfstream G700, dans le cadre d'une démonstration spéciale du constructeur pour QE en tant que client de lancement.

Gulfstream a présenté le G700 en 2019. L'appareil est propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Pearl 700, le G700 peut parcourir 7 500 milles nautiques / 13 890 kilomètres à Mach 0,85 ou 6 400 milles nautiques / 11 853 km à Mach 0,90. Il est équipé du poste de pilotage primé Symmetry avec des commandes latérales actives et le plus grand écran tactile de l'industrie.

Ce nouvel appareil est conçu pour les vols ultra-long-courriers et peut relier sans escale Doha à New York en 12 heures environ et Doha à Séoul en un peu plus de huit heures.

Le G700 sera le dernier appareil à rejoindre la flotte de Qatar Executive. Le fournisseur de services d'affrètement pour cadres a commandé 10 Gulfstream G700 et prendra livraison du tout premier appareil sorti de la chaîne de montage de Gulfstream en Géorgie (États-Unis) en 2022.

Qatar Executive est le plus grand propriétaire-exploitant de Gulfstream G650ER au monde et exploite actuellement sept appareils de ce type. Huit autres seront livrés dans les dix prochains mois, en plus des livraisons prévues de la flotte de G700. Qatar Executive exploite également trois Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS et un Airbus A319CJ, portant sa flotte actuelle à 12 appareils.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes très fiers de l'expansion de Qatar Executive malgré la pandémie actuelle. L'arrivée du Gulfstream G700 à Doha souligne notre position en tant que l'un des principaux fournisseurs de services d'avions d'affaires au Moyen-Orient et dans le monde. En tant que client de lancement mondial de ce jet à la pointe de la technologie, nous sommes impatients d'accueillir le G700 dans la flotte de Qatar Executive en 2022 et de continuer à établir de nouvelles normes en matière de transport aérien pour les années à venir. En tant que client de lancement, nous sommes également fiers de réaffirmer notre engagement à lutter contre le changement climatique et d'autres impacts environnementaux en ajoutant le G700 à notre flotte. Qatar Executive a connu une croissance exponentielle pendant la pandémie où la moyenne mensuelle des heures de vol réservées a augmenté de 76 % par rapport à l'année précédente et les demandes de réservation ont augmenté de plus de 100 %. Cette forte croissance est le résultat des nouvelles stratégies mises en œuvre par Qatar Executive et du positionnement dynamique des services sur les marché pertinents ainsi que de la compréhension des besoins des clients et de l'offre de forfaits d'heures de vol sur mesure. Aujourd'hui, nous célébrons les liens étroits qui nous unissent à Gulfstream Aerospace Corporation, et nous nous réjouissons à l'idée de forger une relation encore plus étroite en continuant à recevoir de nouveaux jets de leur part dans un avenir proche."

Mark Burns, Président de Gulfstream a déclaré : "Nous sommes reconnaissants de la confiance que Qatar Executive continue d'accorder à Gulfstream. Grâce à leur partenariat, nous présentons les formidables performances et le confort de la cabine du G700 à leurs clients et nous sommes impatients de voir leurs premières livraisons de G700."





