Raphaël Domjan seul aux commandes du SolarStratos

Article publié le 6 septembre 2021 par David Dagouret

Le but de ce projet est d'atteindre la stratosphère avec un avion solaire.

SolarStratos est une aventure du groupe SolarXplorers SA. Cette mission, initiée par l’éco-explorateur suisse Raphaël Domjan en 2014, a pour but de réaliser le premier vol stratosphérique solaire.

Au-delà des innovations technologiques, SolarStratos a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, en démontrant que des concepts et des projets qui semblaient inconcevables il y a peu sont désormais possibles grâce aux technologies disponibles aujourd’hui, qui n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, notamment en termes d’aviation électrico-solaire.

Raphaël Domjan, initiateur du projet et pilote de SolarStratos a effectué son premier vol solo aux commandes de son appareil solaire le jeudi 2 septembre dernier. La météo capricieuse de cet été 2021 n’a pas altéré la campagne de vols d’entraînements qui se déroule activement depuis le 29 juillet sous la supervision de Miguel A. Iturmendi, le pilote d’essai.

Après 37 vols d’essais dans le ciel de La Broye dont des vols de plus de 2 heures et des altitudes de plus de 10 000 pieds atteints, la poursuite de l’objectif d’atteindre la stratosphère à bord d’un avion solaire est sur la bonne voie pour l’équipe SolarStratos.

Les conditions météorologiques n’offrant que peu de fenêtre favorable au vol de l’avion solaire expérimental cet été, l’opportunité de réaliser ce vol solo a été saisie par Raphaël Domjan ce jour là lorsque toutes les conditions étaient réunies. Il s’est envolé dans les airs à 07h15 et a effectué un vol d’une durée de 36 minutes, atteignant l’altitude de 4 000 pieds (1 220 m).