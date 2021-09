Ryanair annonce le programme hiver de Bordeaux

Article publié le 25 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 22 lignes dont deux nouvelles.

Ryanair a annoncé le 16 septembre 2021 son programme hiver 2021 2022 au départ de Bordeaux. La compagnie low-cost proposera 22 lignes au départ de Bordeaux dont deux seront nouvelles destinations à partir de novembre. Les 2 nouvelles destinations Ryanair au départ de Bordeaux sont Fuerteventura à raison d'un vol par semaine et Madrid deux vols par semaine.

Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair a déclaré : "Ryanair reste déterminé à contribuer à la reprise de l'aviation et du tourisme en France en restaurant la connectivité. Ceci alors que Ryanair continue de se développer en Europe et que le transport aérien revient progressivement au niveau d'avant pandémie. Ryanair prendra livraison de 55 Boeing 737-8200 «Gamechanger» cet hiver et nous sommes ravis d'annoncer 2 nouvelles lignes au départ de Bordeaux dès novembre, y opérant un total de 22 lignes. Pour l’occasion nous lançons une vente de billets dès 19,99€ depuis Bordeaux, pour des voyages jusqu'à fin novembre, à réserver avant 23h59 le samedi 18 septembre 2021. Nos passagers peuvent désormais réserver leurs séjours d’hiver vers Madrid ou Fuerteventura et bien d'autres endroits encore. Ces supers tarifs seront rapidement épuisés, nous invitons donc les passagers à se connecter au plus vite sur www.ryanair.com."





