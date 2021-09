Ryanair lance une nouvelle ligne entre Clermont-Ferrand et Porto

Article publié le 21 septembre 2021 par David Dagouret

Dès le mois de novembre prochain, la compagnie low-cost irlandaise lancera cette nouvelle liaison.

Ryanair a annoncé le 17 septembre dernier, le lancement d'une nouvelle ligne directe entre Clermont-Ferrand et Porto. Cette liaison sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires à partir de novembre 2021 et ce jusqu'à la fin mars 2022.



Jason McGuinness, le Directeur Commercial de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle liaison depuis la capitale de l'Auvergne Clermont-Ferrand vers la sublime ville de Porto, à raison de deux vols hebdomadaires dès le 1er novembre et jusque fin mars 2022. Reliant les volcans d’Auvergne aux côtes Portugaises de l’Atlantique, Ryanair est déterminé de contribuer à la reprise du tourisme en France et de renforcer la connectivité des territoires en se développant en Europe et alors que les voyages retrouvent progressivement des niveaux pré-Covid. À l’occasion de cette nouvelle route vers le Portugal, nous lançons une vente de billets au départ de Clermont-Ferrand à partir de seulement 19,99€, pour des voyages jusque fin novembre 2021, à réserver avant le dimanche 19 septembre 23h59. Ces bas tarifs seront rapidement épuisés, nous invitons donc les passagers à se connecter au plus vite sur www.ryanair.com."



Nicolas Pelerin, le Directeur de l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne – VINCI Airports a déclaré : "La reprise des vols vers Porto est une très bonne nouvelle pour l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne. Cette ligne prévue du 1er novembre au 26 mars 2022 est très attendue par les Clermontois qui pourront ainsi rejoindre le Portugal en 2 heures. La reprise de cette ligne s’inscrit dans un contexte positif de reprise du trafic à l’aéroport depuis le début de l’été, et après une période de travaux ayant nécessité la fermeture de la piste au mois d’août."





