Safran fait fonctionner un moteur d’hélicoptère avec 100 % de carburant durable

Article publié le 14 septembre 2021 par David Dagouret

Un moteur Makila 2 a été alimenté aevc des huiles de cuisson usagées.

Safran Helicopter Engines a réalisé le 8 septembre dernier, sur son site de Bordes (Pyrénées-Atlantiques) la rotation au banc d’un moteur d’hélicoptère avec 100 % de carburant d'aviation durable (SAF). Durant cet essai, un Makila 2 a fonctionné alimenté en totalité avec du biocarburant produit par TotalEnergies à partir de résidus et de déchets issus de l’économie circulaire, plus particulièrement des huiles de cuisson usagées.



Afin d’évaluer l’impact opérationnel de l’utilisation de carburant durable à 100 % dans un moteur d’hélicoptère, le motoriste va réaliser une campagne d’essai qui s’appuie sur une installation de Safran Tech, le banc "Bearcat" pour Banc d’Essai Avancé pour la Recherche en Combustion et Aérothermique des Turbomachines.



Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines a déclaré : "Après le premier vol d’un hélicoptère de transport médical avec un carburant contenant 40 % de SAF en juin, et leur introduction progressive pour les essais de nos moteurs, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape vers l’utilisation de carburant aéronautique issu entièrement de filières renouvelables. Ces essais sont une étape clé dans la réalisation de futurs vols d’essais avec nos partenaires hélicoptéristes. En généralisant l’utilisation des carburants durables chez les opérateurs d’hélicoptères ainsi que sur nos sites, nous réduisons de manière significative les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits."



Virginie Merini, Directrice Renewable Fuels de TotalEnergies a déclaré : "En proposant à nos clients comme Safran des biocarburants aériens durables produits en France, nous répondons à une demande forte du secteur aéronautique pour réduire son empreinte carbone. Le développement des biocarburants constitue un des axes de la stratégie multi-énergies de TotalEnergies pour relever le défi de la décarbonation du secteur des transports. Cela s’inscrit pleinement dans l’ambition Climat de la Compagnie d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050."