Skycharge approuvée par l’ASEA

Article publié le 16 septembre 2021 par David Dagouret

La borne de recharge pour avion électrique a été approuvé par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne.

Skycharge est une borne de recharge d’avion électrique indépendante qui a été développée par Green Motion et Pipistrel. Cet borne a été approuvée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ASEA). Cette annonce fait suite au premier certificat de type émis par l’ASEA pour un avion électrique, accordé au Velis Electro de Pipistrel au mois de juin l’an dernier.

La borne Skycharge, basée sur la technologie de recharge DC exclusive d’Eaton, apporte aux avions électriques et eVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage vertical) une infrastructure de recharge dont l’efficacité de conversion (supérieure à 96%), l’empreinte au sol et la densité de puissance sont inégalées.

Cette borne de recharge est proposée en version fixe sur pied ou en version mobile sur roues. La version Skycharge Mobile peut alimenter à la fois des avions électriques (avec le connecteur de charge GB/T) et des voitures (avec un connecteur CCS ou CHAdeMO) sans frais d’installation : en effet, la borne peut facilement être branchée à une prise CEE existante.

Skycharge est également la première borne de recharge pour avions électriques avec des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle, compatible V2G (Vehicle-to-Grid).

François Randin, fondateur et PDG de Green Motion, qui fait désormais partie d’Eaton, déclare: "Skycharge résulte du partenariat entre Pipistrel et Green Motion, deux entreprises aux idées révolutionnaires et aux solutions d’avant-garde. En associant nos équipes d’ingénierie de pointe, afin de définir et d’élaborer l’avenir des avions électriques, nous avons pour ambition d’apporter la meilleure expérience de vol et d’en réduire considérablement le coût, la pollution sonore et la pollution de l’air."