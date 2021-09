Sonaca Aircraft nomme un nouveau CEO

Article publié le 1 septembre 2021 par David Dagouret

Laurent Maroy entre en fonction en tant que CEO de Sonaca Aircraft.

Sonaca Aircraft a annonce la nomination de Laurent Maroy (42 ans) au poste de Chief Executive Officer.

Arrivé chez Sonaca group en 2013, Laurent Maroy a occupé différentes fonctions tant au niveau national qu’international : il a travaillé au siège de Sonaca group, en Belgique, comme Program Manager Airbus puis il est parti en Roumanie pour démarrer et développer l’activité de Sonaca Aerospace Transylvania. Il a ensuite occupé la fonction de Business Unit Leader 1 chez LMI Aerospace, filiale de Sonaca group aux Etats-Unis.

En tant que CEO, Laurent Maroy assistera les équipes de Sonaca Aircraft sur le volet opérationnel (production, livraisons), il s’impliquera également dans l’activité commerciale par la mise en place d’un réseau de distribution international.

Yves Delatte, Président du Conseil d’Administration de Sonaca Aircraft et CEO de Sonaca group a déclaré : "Sonaca Aircraft doit faire face à la montée en cadence de la production et des livraisons du Sonaca 200 en Europe et au-delà. Laurent apporte une expérience à la fois opérationnelle et managériale qui aidera Sonaca Aircraft à franchir une nouvelle étape de son développement."

