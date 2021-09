Sonaca nomme un nouveau Président Directeur Général

Article publié le 28 septembre 2021 par David Dagouret

Sonaca a annoncé la nomination d'un nouveau Président Directeur Général (PDG). Yves Delatte a été nommé PDG du groupe aéronautique Sonaca et a pris ses fonctions le 1er septembre dernier.

Yves Delatte a rejoint Sonaca en 2012 où il a, successivement, occupé les fonctions de Directeur des Programmes et Directeur Commercial. Il est aussi, depuis 2016, le Président du Conseil d’Administration de Sonaca Aircraft, une filiale du Groupe Sonaca.

Ingénieur de formation, Yves Delatte est également titulaire d’un MBA de Kellogg School of Management (Illinois, US). Avant de rejoindre Sonaca, Yves Delatte a travaillé au Département R&D de Glaverbel (AGC Group) et au sein du Cabinet de conseil en stratégie Mc Kinsey & Company.