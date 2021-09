SriLankan Airlines revient à Paris

Article publié le 14 septembre 2021 par David Dagouret

A partir du 31 octobre prochain, la compagnie srilankaise relancera ses vols entre Paris et Colombo.

SriLankan Airlines a annoncé qu'elle allait relancer ses vols réguliers vers Paris. Dès le 31 octobre prochain, la compagnie srilankaise assurera trois vols hebdomadaires entre l'aéroport international Bandaranaike de Colombo (BIA) et l'aéroport français de Paris Charles de Gaulle (CDG).



Les vols seront opérés sans escale, les mercredis, vendredis et dimanches en Airbus A330-300 configuré avec une cabine bi-classe avec 269 sièges en classe économique et 28 en classe affaires.



Le vol UL564 quittera Paris à 14h30 et arrivera à Colombo à 05h20 le lendemain. La durée du vol est d'environ 10 heures et 20 minutes. Le vol retour UL563 décollera également les mercredis, vendredis et dimanches de Colombo à 00h35 et se posera à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle à 07h30.



SriLankan Airlines a cessé ses opérations vers Paris en novembre 2016 mais a opéré des vols provisoires de passagers et de fret pendant la pandémie en juillet et septembre 2020.



Ashok Pathirage, président de SriLankan Airlines, a déclaré : "Nous sommes vraiment ravis de lancer des vols directs entre Paris et Colombo. Cette nouvelle liaison témoigne de notre engagement continu à améliorer notre réseau et la qualité de services aux passagers en France et dans le monde. Ce nouveau service permettra aux voyageurs loisirs et affaires de se rendre au Sri Lanka sans escale et d'atteindre leur destination en moins de temps. À l'heure où le tourisme mondial tente de se relancer, nous voyons là l'occasion d'accroître notre présence et de promouvoir le Sri Lanka comme une destination idéale dans un nouveau paysage touristique marqué par de nouvelles directives en matière de sécurité des voyages."





