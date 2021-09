Transavia a transporté plus de 120 000 à Toulon

Article publié le 28 septembre 2021 par David Dagouret

105 000 passagers ont effectué la liaison entre Toulon et Paris-Orly.

Transavia a annoncé son bilan de l’été pour l'aéroport de Toulon. Au départ de Toulon-Hyères, Transavia propose des liaisons vers Paris-Orly, Brest et Nantes. Avec près de 105 000 passagers transportés cet été et un taux de remplissage de plus de 83% en juillet-août, la route Paris-Orly – Toulon a connu un fort engouement. L’offre de Transavia a même permis d’augmenter le trafic entre les deux villes en juillet-août par rapport à 2019 (+2%).

Autre ligne plébiscitée cet été : la route Nantes – Toulon a connu un taux de remplissage de 93%.

En juillet-août, la ponctualité des vols à l’arrivée s’établit à 80% (jusqu’à STA+15min).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous remercions chaleureusement les acteurs de l’aéroport et de la métropole pour leur accueil et leur engagement à nos côtés. Toulon est stratégiquement important pour la compagnie, en atteste la reconduction de la route Toulon Hyères – Brest cet hiver, et la ligne Toulon – Orly déjà prevue à l’année. Nous sommes ravis de proposer toujours plus de possibilités de voyages à petits prix à nos clients désireux de retrouver leur famille, de partir en vacances ou d’effectuer un déplacement professionnel, tout en bénéficiant d’un service de qualité."

Chivoine REM, Directeur de l’aéroport Toulon Hyères, VINCI Airports a déclaré : "L’implantation réussie des lignes domestiques vers Paris-Orly et vers Brest opérées cet été par Transavia à l’aéroport Toulon-Hyères, et maintenues sur l’année, témoigne de l’attractivité maintenue du Var et permet de renforcer encore davantage la connectivité du territoire, tant au service du développement économique et touristique qu’au bénéfice de la mobilité des voyageurs varois."





