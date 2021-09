Transavia lance une liaison vers le Cap Vert

Article publié le 17 septembre 2021 par David Dagouret

Dès le 18 décembre prochain, la compagnie low-cost d'Air France lancera une ligne entre Paris et Sal.

Transavia, compagnie low-cost du groupe Air France, a annoncé le 14 septembre dernier, le lancement d'une liaison entre Paris-Orly et Sal au Cap Vert. Cette ligne sera lancé dès le 18 décembre prochain jusqu'au 26 mars 2022 à raison d'un vol par semaine, le samedi.



Cette nouvelle ligne vient compléter le programme hiver de la compagnie au départ d’Orly, déjà constitué de 5 ouvertures de routes : Amman, Rome, Cracovie, Berlin, Stockholm.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Dans la poursuite de l’ouverture des ventes pour la saison hiver 2021-2022, nous nous réjouissons de pouvoir proposer cette nouvelle destination à notre clientèle. Cette nouvelle ligne témoigne de notre volonté d’offrir toujours plus de possibilités de voyages à petits prix pour nos passagers."





