Twin Jet renforce ses liaisons vers la Lorraine

Article publié le 30 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie régionale augmente son offre vers Metz-Nancy.

Twin Jet a annoncé qu'elle allait renforcer ses liaisons vers la Lorraine. En effet, à partir du 4 octobre prochain, la compagnie régionale ajoutera 3 rotations supplémentaires entre les aéroports de Metz-Nancy et de Marseille (les lundis, les mardis et les jeudis) et 2 rotations supplémentaires entre les aéroports de Metz-Nancy et de Toulouse (les mardis et les jeudis).



Précisons que Twin Jet effectue également une liaison entre Metz-Nancy et Luon à raison de trois vols par semaine (les lundis, mercredis et vendredis)



Le programme des vols de Twin Jet depuis Metz-Nancy à partir du 4 octobre est le suivant :

Marseille -> Metz-Nancy

Départ à 06h30, arrivée à 08h10 le lundi

Départ à 17h45, arrivée à 19h25 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Metz-Nancy -> Marseille

Départ à 08h35, arrivée à 10h15 le lundi

Départ à 19h50, arrivée à 21h30 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Toulouse -> Metz-Nancy

Départ à 06h30, arrivée à 08h10 le lundi, mardi

Départ à 17h45, arrivée à 19h25 le mercredi, jeudi et vendredi

Metz-Nancy -> Toulouse

Départ à 08h35, arrivée à 10h15 le lundi, mardi

Départ à 19h50, arrivée à 21h30 le mercredi, jeudi et vendredi

Metz-Nancy -> Lyon

Départ à 06h40, arrivée à 07h50 le lundi

Départ à 18h10, arrivée à 19h20 le mercredi et vendredi

Lyon -> Metz-Nancy

Départ à 08h35, arrivée à 09h45 le lundi

Départ à 20h05, arrivée à 21h15 le mercredi et vendredi



Vincent Courtois, Responsable Commercial de Twin Jet, déclare : "l'ouverture de ces nouvelles fréquences pour desservir la région Lorraine au départ de Marseille et de Toulouse montre que les entreprises affectionnent particulièrement ces routes. Le renforcement de ces dessertes va permettre de répondre à la demande de la clientèle affaire et aussi individuelle."

