Un an de commercialisation pour l'Elixir

Article publié le 16 septembre 2021 par David Dagouret

15 Elixir ont été commandés sur un an, dont 6 destinés aux aéroclubs français.

En mars 2020, l’Elixir obtient sa certification EASA CS-23. Cette certification signe la commercialisation de l’avion léger biplace de 4ème génération. Depuis un an, Elixir Aircraft a engrangé plus d’une quinzaine de commandes fermes, aéroclubs et particuliers confondus en France.

Avec près de la moitié du carnet de commande, les aéroclubs ont décidé de faire confiance à Elixir Aircraft pour moderniser leur flotte. L’aéroclub des Pertuis, à La Rochelle, comme l’aéroclub de l’Aisne, à St Quentin ont opté pour l’achat d’un Elixir chacun. Quant aux aéroclubs de Jean Bertin (région parisienne) et du Brocard (Etampes), ils agrandissent leurs flottes avec respectivement 2 Elixir.

À ce jour 108 pré-commandes sont passées pour les Elixir 912iS, 915iS ou encore IFR.