VistaJet enrichit son programme VistaPet

Article publié le 13 septembre 2021 par David Dagouret

La compagnie d'affaires répond ainsi à la demande croissante de voyage avec des animaux de compagnie.

VistaJet a annoncé qu'elle poursuivait le développement de son programme VistaPet. Le nombre d'animaux à bord s'est envolé de 86 % au cours des deux dernières années et la proportion d'animaux domestiques continue d'augmenter partout dans le monde ainsi VistaJet forme ses équipages à la surveillance des signes vitaux, du comportement des animaux, la peur de l'avion et les procédures de réanimation pour les compagnons à quatre pattes.

Cette formation est dispensée par le British Butler Institute, le Norland College et le Wine & Spirit Education Trust.

Le programme de formation complet comprend :

Les procédures de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) pour animaux de compagnie, depuis la vérification de la circulation, l'identification de l'emplacement du cœur et le rapport optimal entre les compressions et la respiration;

Reconnaître les signes avant-coureurs de l'étouffement et appliquer les gestes et soins d’urgence;

Les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, les différentes positions du pouls, la température corporelle et le temps de remplissage des muqueuses et des vaisseaux sanguins pour vérifier la circulation et les niveaux d'oxygène dans la circulation sanguine;

Comprendre les signes d’infection par ingestion ou par contact, par piqûre d'araignée ou d'insecte, et apporter le meilleur traitement pour chaque situation;

Les membres de l'équipage apprennent également à lire le langage corporel : qu'il s'agisse d'un chien amical ou craintif, de cerner l'imprévisibilité des chats, notamment en tirant des indices de leurs yeux, de leurs oreilles et de leurs moustaches.

Les offres de VistaPet offrent également des solutions supplémentaires pour le confort et la santé, notamment :

Des cours sur la peur de l'avion pour les plus craintifs. En partenariat avec The Dog House, des cours avant le vol. Cette formation de quatre semaines aide les chiens à surmonter les bruits des moteurs à réaction, la pression de l'air et les effets des turbulences en vol.

Des menus équilibrés pour garder les animaux en bonne santé et hydratés. Les passagers transportant des animaux de compagnie se voient servir des repas en vol créés en collaboration avec le Dr Bruce Fogle, vétérinaire clinicien. Des essences de fleurs naturelles sont également disponibles et peuvent être mélangées à l'eau de boisson de l'animal pour favoriser la relaxation.

Pendant le vol, les animaux de compagnie peuvent profiter de tapis de couchage Labbvenn faits main.

La pochette VistaPet contient des aliments bio-organiques et nutritifs pour animaux de compagnie de Rockster, des friandises créées par le chef étoilé Michel Roux pour The Dog House, ainsi que du shampoing sans eau et des lingettes Kibble Pet pour un soin de qualité. Pour le divertissement en vol, ce programme propose des jouets en corde Furzu.

Matteo Atti, Vice-Président Exécutif, Marketing & Innovation chez VistaJet a déclaré : "L'augmentation rapide des adoptions d'animaux de compagnie va de pair avec l'habitude d'avoir des animaux de compagnie comme compagnons quotidiens. Les lapins sont une nouvelle catégorie d'animaux de compagnie transportés par VistaJet, et si les chiens continuent de représenter la majorité des passagers animaux, le nombre de chats a connu un pic de 357 % entre 2019 et 2020. Il est important de faire évoluer continuellement nos services pour offrir les meilleures solutions de voyage à tous nos passagers, afin qu'ils se sentent en sécurité et pris en charge à tout moment. Avec un Program Member sur quatre voyageant avec des animaux de compagnie, VistaJet s'engage à ce que tous les chiens, chats, lapins, oiseaux et tout autre invité bénéficient du même niveau de service que leurs propriétaires attendent."





