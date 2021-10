Accident sans gravité d’un Extra 330 de l’équipe de voltige de l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 17 octobre 2021 par David Dagouret

L'appareil a rencontré une panne moteur, l'équipage s'est posé dans un champ.

L'armée de l'air et de l'espace ont annoncé qu'un Extra 330 de l'équipe de voltige a rencontré une panne moteur alors qu'il effectuait une mission de transit entre Biarritz et Salon-de-Provence. Aux alentours de 10h10 et à proximité de la commune de Mirande, le capitaine Alexandre Orlowski et son mécanicien ont effectué un atterrissage d'urgence dans un champ.

Une opération de sauvetage a immédiatement été déclenchée. La gendarmerie de l’Air et de l’Espace est saisie de l’enquête qui est confiée au Bureau Enquête Accident pour la sécurité de l’aéronautique d’Etat (BEA-é).

Aucun blessé n'est à déplorer.

