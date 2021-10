Air Austral confie à AFI KLM E&M le support des équipements de son Airbus A220

Article publié le 25 octobre 2021 par David Dagouret

Air Austral est la première à bénéficier du support équipements d'AFI KLM E&M pour ce nouveau type d'avion.

AFI KLM E&M et Air Austral ont récemment signé un accord pour assurer le support des équipements de la flotte de trois avions A220 de la compagnie aérienne. Les termes du contrat comprennent la disponibilité et la réparation des pièces, ainsi que le support technique et la gestion des services adaptés.

Aymeric MECHIN, Vice-président des ventes Moyen-Orient & Afrique AFI KLM E&M a déclaré : "Nous avons conçu cette offre pour décharger Air Austral d'un maximum de contraintes. La disponibilité, y compris le support AOG 7/24/365, reste un facteur clé de succès pour assurer les opérations quotidiennes, mais nous allons plus loin avec une gestion d'ingénierie dédiée, au plus près des besoins d'Air Austral."





Sur le même sujet