Air Belgium reçoit son premier A330neo

La compagnie belge a commandé deux exemplaires d'A330neo.

Air Belgium, compagnie aérienne internationale dont le siège social est situé à Mont-Saint-Guibert en Belgique, a pris livraison du premier de ses deux A330-900. L'appareil est immatriculé OO-APG, msn 1861.

La cabine de l’A330neo d’Air Belgium est configurée avec 286 sièges en trois classes (30 sièges-lits en classe affaires, 21 sièges en classe premium et 235 en classe économique). L'avion est équipé de la cabine Airbus Airspace comprenant du wifi à bord et un éclairage d'ambiance à leds, et tous les sièges sont équipés d'un système de divertissement en vol.

Air Belgium a prévu de déployer l'appareil sur les lignes reliant Bruxelles à Punta Cana et Curaçao dès décembre prochain.

La compagnie belge exploite actuellement une flotte de gros-porteurs entièrement composée d'A330-200F et d'A340-300 ; les A340 seront progressivement remplacés par les A330neo.

