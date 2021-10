Air Canada réouvre sa ligne entre Montréal et Pointe-à-Pitre

Article publié le 30 octobre 2021 par David Dagouret

Dès le 31 octobre 2021, la liaison Pointe-à-Pitre Montréal reprendra en Boeing 737 Max.

Air Canada fera son grand retour en Guadeloupe le 31 octobre prochain. Elle rétablira ainsi sa liaison entre Pointe-à-Pitre et Montréal. Pour rappel, la compagnie canadienne est présente aux Antilles françaises depuis plus de 45 ans.

Air Canada effectuera cette desserte jusqu’à 5 fois par semaine en Boeing 737 Max bi-classes doté de 169 sièges avec 16 sièges en classe affaires et 153 sièges en classe Économique.

Les horaires Pointe-à-Pitre - Montréal sont les suivants :

Vol AC949, décollage de Pointe-à-Pitre (PTP) à 14:20, atterrissage à Montréal (YUL) à 19:30 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

Vol AC948, décollage de Montréal (YUL) à 08:30, atterrissage à Pointe-à-Pitre (PTP) à 13:15 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

Alain Bièvre, Président du Directoire de la SAGPC a déclaré : "La SAGPC se félicite du retour d’Air Canada, compagnie historique de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes. Ce redémarrage des vols, qui s’accompagne de mesures sanitaires spécifiques, est une excellente nouvelle pour la reprise du trafic et particulièrement sur le faisceau Amérique du Nord qui représentait une part importante du trafic pré-crise. Nous sommes également heureux de constater l’augmentation du nombre de vols hebdomadaires prévus par notre partenaire, qui prouve la bonne dynamique de cette ligne Montréal-Pointe à Pitre et confirme l’engouement croissant des canadiens pour la destination Guadeloupe, mais également des guadeloupéens pour le Canada. Nous espérons que cette reprise sera durable et qu’elle augure déjà de futurs développements de cette relation bientôt cinquantenaire entre la Guadeloupe et le Canada."





