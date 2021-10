Air Caraïbes et French bee présentent leur programme de vols pour l’hiver 2021-2022

Article publié le 6 octobre 2021 par David Dagouret

Un programme des vols vers l'Outre-mer, la République Dominicaine, Cuba, New York et San Francisco.

Air Caraïbes et French bee, filiales du groupe Dubreuil, annoncent un programme de vols renforcé pour l’hiver 2021-2022 entre la Métropole et l’Outre-mer, ainsi que vers la République Dominicaine, Cuba, New York et San Francisco.

Les destinations Air Caraïbes :

Paris-Orly <> Pointe-à-Pitre : Jusqu’à 21 vols par semaine

Paris-Orly <> Fort-de-France : Jusqu’à 19 vols par semaine

Paris-Orly <> Cayenne : Jusqu’à 6 vols par semaine

Paris-Orly <> Punta-Cana : Jusqu’à 6 vols par semaine

Paris-Orly <> Port-au-Prince : 1 vol par semaine

Paris-Orly <> Saint-Martin Juliana : Jusqu’à 3 vols par semaine à partir du 17 décembre 2021

Paris-Orly <> La Havane : 3 vols par semaine à partir du 6 janvier 2022

Le réseau transatlantique d’Air Caraïbes est complété par son réseau régional, qui propose au départ de Pointe-à-Pitre des vols vers Fort-de-France, Saint Domingue (République Dominicaine), Saint-Martin (Grand case) et Saint-Barthélemy (desserte opérée par Saint Barth Commuter).

Les destinations French bee :

Paris-Orly <> La Réunion : Jusqu’à 10 vols par semaine

Paris-Orly <> Papeete : Jusqu’à 3 vols par semaine

Paris-Orly <> New-York : Jusqu’à 5 vols par semaine

Paris-Orly <> San Francisco : Jusqu’à 3 vols par semaine

Ces programmes de vols sont susceptibles d’être adaptés en fonction d’éventuelles restrictions de voyage : les deux compagnies surveillent attentivement l’évolution sanitaire des destinations qu’elles desservent.

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee et Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes ont déclaré : "Air Caraïbes propose, cet hiver, une offre dense vers les Antilles françaises et la Guyane ainsi qu’à destination de la République Dominicaine et Cuba. French bee, annonce également un programme de vols renforcé sur l’île de La Réunion et s’est immédiatement adaptée aux récentes annonces des Autorités américaines pour proposer, dès début novembre, plus de fréquences vers New York et la reprise de la desserte vers San Francisco."





