Air Transat nomme un nouveau directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne

Article publié le 7 octobre 2021 par David Dagouret

Cyril Cousin a été nommé à ce poste et succéde à Lydia Morinaux.

Air Transat a annoncé la nomination de Cyril Cousin à la direction d’Air Transat pour les marchés France, Benelux, Suisse et Allemagne. Il s’agit pour Cyril d’un retour dans le groupe Transat, après l’avoir quitté en 2016 lors de la cession de Transat France au groupe TUI. Il relèvera de Xavier Szwengler, vice-président marketing et marchés internationaux pour Air Transat.



Cyril Cousin a débuté sa carrière chez Transat en 2006, au titre de directeur commercial et marketing de Vacances Transat et de sa compagnie aérienne Air Transat jusqu’en 2010, date à laquelle il intègre Look Voyages, au poste de directeur commercial et marketing.



En 2013, lors de la fusion des deux marques et la création de Transat France, troisième voyagiste français, il devient directeur de la distribution et prend en charge l'ensemble des activités B2C pour les ventes individuelles. Lors du rachat par TUI de Transat France fin 2016, Cyril quitte l'opérationnel pour devenir chef du projet croisières Western Region.



En avril 2018, TUI confie à Cyril Cousin la direction du réseau TUI France. Puis, en septembre 2019, il prend la direction générale de VISIT Europe, filiale du groupe autrichien Travel Europe, avec pour mission de redynamiser cette marque sur le marché français.



Cyril Cousin succède à Lydia Morinaux, qui, après 11 années à œuvrer au développement et au positionnement de la compagnie aérienne sur ces marchés, donne une nouvelle orientation à sa carrière.



Xavier Szwengler a déclaré : "Le retour de Cyril au sein du groupe va nous permettre de nous appuyer sur sa bonne connaissance et son expertise des marchés, mais aussi de bénéficier de son tempérament entrepreneurial et de son leadership inclusif; des ingrédients clés pour la réussite de notre plan stratégique 2022-2026, dont il sera le vecteur pour la France, le Benelux, la Suisse et l’Allemagne."



Cyril Cousin a déclaré : "Transat reste pour moi la plus belle étape de mon parcours professionnel et je suis enchanté de pouvoir réintégrer le groupe. C’est avec enthousiasme et détermination que j’appuierai les équipes dédiées au déploiement du plan stratégique ainsi qu’au positionnement de la compagnie aérienne sur le marché international."





