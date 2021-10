Airbus : Un dernier A380 livré à Toulouse

Article publié le 15 octobre 2021 par David Barrie

Il n'y aura plus d'A380 livré à partir de Toulouse. Les deux restants seront livrés à Hambourg.

Aujourd'hui vendredi 15 octobre 2021, un Airbus A380-800 est parti de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en fin d'après-midi, juste avant 18h. Ce pourrait être anodin comme on voit chaque semaine des livraisons d'A350 ou d'A320.

Mais pratiquement quatorze ans jour pour jour après la première livraison à Singapore Airlines en pleine nuit, le troisième (et dernier) Airbus A380 destiné à la compagnie aérienne japonaise, All Nippon Airways (ANA) a décollé pour le Japon. Plus aucun A380 ne sera désormais livré à partir de Toulouse.

Pour l'occasion, un public non négligeable s'était amassé autour de l'aéroport, côté ouest, afin de voir l'avion décoller et rendre un dernier hommage au très gros porteur qui a bercé les cieux toulousains depuis de nombreuses années. Michel, présent sur place, tenait à être là : "J'ai vu le premier vol en 2005, j'étais pratiquement au même endroit. Il y avait plus de monde bien sûr, mais ça fait plaisir de voir autant de jeunes se passionner pour cet avion aujourd'hui."

Les deux appareils restants (pour Emirates tous les deux) seront livrés directement à partir d'Hambourg, en Allemagne, comme la tradition le veut. Ils devraient être livrés dans les semaines à venir. Ces deux avions sont les derniers A380 produits et livrés. Ce sera donc la fin du programme industriel, même si les A380 voleront encore pendant de nombreuses années.

