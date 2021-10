Amedeo signe une lettre d'intention pour l'ERA d'Aura Aero

Article publié le 20 octobre 2021 par David Dagouret

La société de leasing irlandaise souhaite acheter 200 exemplaires du futur avion électrique régional de la société toulousaine.

Amedeo a signé une lettre d'intention pour l'achat de 200 exemplaires de l'Electric Regional Aircraft (ERA), le futur avion commercial électrique d'Aura Aero. Cet appareil entièrement électrique pourra transporter un total de 19 personnes. Le premier vol de cet appareil devrait intervenir en 2024 pour une mise en service en 2027.

Amedeo est un investisseur majeur dans le leasing d’avions et exploite actuellement des avions des constructeurs Airbus et Boeing.

Gabriella Lapidus, Chief Commercial Officer d’Amedeo a déclaré : "Amedeo est ravi d’avoir signé une LOI pour 200 exemplaires d’ERA, qui va aider l’aviation commerciale à se rapprocher de son objectif zéro-émission à l’horizon 2025. Nous sommes très heureux d’être partenaires d’Aura Aero dans cette initiative envers le climat, un enjeu si important pour l’avenir. Pour Amedeo, l’aviation durable est plus qu’une aspiration, et nous nous engageons à nouer des partenariats dans ce domaine qui façonneront les trois décennies à venir dans l’aéronautique. Nous avons étudié divers concepts actuellement sur le marché et Aura Aero possède un avantage certain sur le plan des compétences, du talent et du design, que nous soutenons. Leur prototype, Integral, est le premier pas vers un avion plus gros, un avion électrique régional.

Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes fiers de devenir partenaires d’Amedeo. Leur expertise en solutions de financement dans différentes catégories d’actifs est essentielle et parfaitement en phase avec les objectifs d’Aura Aero. Nous sommes impatients de développer davantage une étroite collaboration avec eux. Nous sommes heureux, grâce à notre expertise et à notre capacité industrielle, de participer à bâtir l’aviation du futur."