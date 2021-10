Bamboo Airways renforce son partenariat avec AFI KLM E&M

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

L'opérateur vietnamien a confié à AFI KLM E&M le support de ses moteurs GEnx de ses Boeing 787.

Les deux contrats sont entrés en vigueur début octobre. Un Boeing 787 de Bamboo Airways a déjà effectué une « C-Check » à la base d'AFI KLM E&M à Amsterdam, suivi d’une dépose d'un premier moteur GEnx. L'objectif des partenaires est de tirer parti de ces visites de maintenance programmées pour optimiser la logistique et les délais d'exécution lors du passage des moteurs en atelier de maintenance.

Ton Dortmans, EVP KLM Engineering & Maintenance a déclaré : "Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation de confiance avec Bamboo Airways. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration pour faire face à la crise et pour mettre en œuvre toutes les solutions adaptées nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à aider Bamboo Airways à préparer le redémarrage du trafic international dans les meilleures conditions possibles, et à soutenir ses fortes ambitions de croissance en termes développement de la flotte et d'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers l'Europe".

Nguyen Minh Khoa, directeur du leasing et des achats chez Bamboo Airways, a déclaré : "En tant que compagnie aérienne-MRO, les équipes d'AFI KLM E&M à Amsterdam ont été très réactives et attentives à nos besoins, tant sur le plan technique que sur la préparation de l'accueil de nos équipes et de nos avions. L'expertise d'un MRO ayant une connaissance approfondie des flottes de 787 est essentielle pour Bamboo Airways, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les services de qualité exceptionnelle, contribuant ainsi au succès commercial de notre vaste réseau de vols au départ du Vietnam vers les marchés aériens les plus exigeants du monde."





