Article publié le 16 octobre 2021 par David Dagouret

La filiale américaine d'AFI KLM E&M Barfield nomme Sébastien Losy, vice-président de GSTE, Commerce et Distribution.

Barfield Inc, filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur le continent américain, a récemment nommé Sébastien Losy au poste de vice-président de Ground Support Test Equipment (GSTE), Trading and Distribution. Il aura pour principale responsabilité de diriger, d'étendre et de consolider la position de Barfield, dans la conception, la fabrication et la réparation d'équipements. Il supervisera également le commerce et la distribution afin d'optimiser la vente de LRU et de pièces détachées (surplus), ainsi que de consolider les relations actuelles entre Barfield et les OEM européens afin d'étendre leur réseau sur le continent américain.

Sébastien a rejoint Barfield il y a près de 20 ans et a occupé différents postes, notamment dans les domaines du marketing, de la communication, du développement commercial, des ventes et du marketing intragroupe (Airbus, ATR, EADS, Sogerma, Sabena technics, Boeing et le groupe Air France-KLM), de la tarification et de la gestion des offres, et plus récemment, de la transformation et de l'innovation.

Sébastien a obtenu une maîtrise en marketing à l'université de Paris, en France, et un MBA en commerce international à l’Université Internationale de Floride (FIU).

Hervé Page, directeur général de Barfield a déclaré : "Sébastien, en tant que membre essentiel de l'équipe de direction de Barfield, apportera une perspective différente à ce service alors que nous continuons à nous transformer et à nous adapter à l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. Sébastien est le meilleur choix pour faire passer l'unité commerciale au niveau supérieur et pour optimiser notre empreinte mondiale dans la fabrication, la vente et la réparation d'équipements de test de support au sol."





Sur le même sujet