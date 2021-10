Boeing annonce ses résultats du troisième trimestre 2021

Article publié le 30 octobre 2021 par David Dagouret

Le constructeur américain a enregistré un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars.

Boeing a annoncé ses résultats du troisième trimestre de l'année 2021. Ainsi le constructeur américain a enregistré un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars, tiré par une augmentation du volume d’affaires et des services de la division Aviation Commerciale (BCA). La perte par action GAAP de (0,19) dollar et la perte par action non-GAAP de (0,60) dollar reflètent essentiellement une augmentation du volume d’activité de la division BCA. Au troisième trimestre, Boeing a généré un cash-flow opérationnel de (0,3) milliard de dollars.

Le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’est amélioré pour ressortir à (0,3) milliard de dollars au troisième trimestre, reflétant une augmentation des livraisons d’avions commerciaux et des prises de commandes conjuguée à une baisse des dépenses. En outre, le flux de trésorerie liée à l’exploitation a été favorablement influencé par un remboursement d’impôt d’une valeur d’1,3 milliard de dollars au cours du trimestre.

Les liquidités et les placements en titres négociables ont diminué pour atteindre 20,0 milliards de dollars au lieu de 21,3 milliards de dollars au début du trimestre, en raison principalement du remboursement de la dette et de sorties de liquidités liés à l’exploitation. L’endettement s’élève à 62,4 milliards de dollars au lieu de 63,6 milliards de dollars en début de trimestre, en raison du remboursement de la dette arrivant à échéance.

À la fin du troisième trimestre, le carnet de commandes de Boeing totalisait 367 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la division Aviation Commerciale de Boeing (BCA) s’est établi en hausse à 4,5 milliards de dollars; une augmentation tirée par la hausse des livraisons de Boeing 737 et partiellement contrebalancée par la baisse des livraisons de Boeing 787. La marge d’exploitation du troisième trimestre est ressortie en hausse à (15,5) pour cent, principalement grâce à la hausse des livraisons.

Boeing poursuit ses efforts dans le cadre du retour en service du Boeing 737 MAX en toute sécurité. Depuis que l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a autorisé son retour en service en novembre 2020, Boeing a livré plus de 195 exemplaires du 737 MAX ; pour leur part, les compagnies clientes ont remis en service commercial plus de 200 appareils cloués au sol. Les 31 compagnies aériennes qui exploitent actuellement le 737 MAX ont effectué en toute sécurité plus de 206 000 vols commerciaux, soit plus de 500 000 heures de vol (au 24 octobre 2021). Le programme 737 produit actuellement 19 unités par mois et tend vers une cadence de 31 appareils par mois en début d’année prochaine. Le Groupe évalue actuellement de nouvelles augmentations de la cadence de production.

Par ailleurs, le Groupe continue de concentrer les ressources de production du 787 sur les inspections et les reprises de fabrication, tout en poursuivant ses discussions approfondies avec la FAA à propos des mesures permettant de reprendre les livraisons de l’appareil. Les cadences de production du 787 sont actuellement d’environ deux avions par mois. Le Groupe prévoit de maintenir cette cadence jusqu’à la reprise des livraisons, avant de recouvrer progressivement un rythme mensuel de cinq unités. Les cadences de production peu élevées et les reprises de fabrication devraient entraîner des coûts anormaux d’environ 1 milliard de dollars, dont 183 millions enregistrés au cours du trimestre.

Au troisième trimestre, la division Aviation commerciale (BCA) a engrangé des commandes portant sur 70 exemplaires du 737 MAX, 24 avions de transport de fret et 12 Boeing 787 Dreamliner. La division BCA a livré 85 avions ; son carnet de commandes compte plus de 4 100 appareils représentant une valeur de 290 milliards de dollars.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Nous mettons tout en œuvre pour accroître la stabilité dans l’ensemble de nos opérations, investissons dans notre avenir et donnons à nos équipes les moyens de répondre aux attentes des clients dans un contexte marqué par la reprise du marché. La demande du marché commercial se poursuit grâce à la progression continue des programmes de vaccination et à l’assouplissement des protocoles d’ouverture des frontières. À l’avenir, la capacité de la chaîne des fournisseurs et le commerce international constitueront les moteurs de notre industrie, ainsi que de la reprise économique au sens large. Notre portefeuille de produits et services destinés à l’aviation commerciale, à la défense et à l’espace est bien positionné. Nous concentrons nos efforts sur l’amélioration de notre performance tout en perfectionnant nos technologies et nos moyens de fabrication numérique dans l’optique d’accélérer le développement de nos produits de nouvelle génération et l’avènement d’un avenir durable. "

