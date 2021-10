Boeing nomme un nouveau président de Boeing pour la région du Moyenne-Orient, Turquie et Afrique

Article publié le 1 octobre 2021 par David Dagouret

Kuljit Ghata-Aura a pris ses nouvelles fonctions depuis le 30 septembre dernier.

Boeing a annoncé la nomination de Kuljit Ghata-Aura au poste de Président de Boeing Moyen-Orient, Turquie et Afrique (META), hors Royaume d’Arabie Saoudite, à compter du 30 septembre.



De retour dans la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique, Kuljit Ghata-Aura sera basé à Dubaï. Outre la direction des activités du Groupe, il sera responsable du développement et de la mise en œuvre de stratégies dans une région où figurent certains des plus importants clients de Boeing dans les secteurs de l’aviation commerciale, de la défense et des services.



Après avoir occupé pendant près de six ans le poste de conseiller juridique de Boeing dans la région Inde, Moyen-Orient, Turquie et Afrique, Kuljit Ghata-Aura supervisera les nouvelles opportunités de partenariats commerciaux et industriels du Groupe, ainsi que les initiatives menées en faveur de la sécurité et du développement durable, les affaires gouvernementales et la responsabilité d’entreprise. Il pilotera par ailleurs les programmes entrepris par Boeing pour étendre sa présence et renforcer les relations établies avec ses clients et autres parties prenantes dans la région.



Kuljit Ghata-Aura a rejoint Boeing en 2010. Il a occupé plusieurs postes à haute responsabilité en Europe, en Russie, en Israël, en Inde et dans la région META. Outre les fonctions de conseiller juridique régional de Boeing en Inde, au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique pendant près de six ans, il a assumé les fonctions de directeur du développement commercial aux Émirats arabes unis de 2015 à 2016. Avant de rejoindre Boeing, Kuljit Ghata-Aura travaillait au sein d’un cabinet international spécialisé dans les fusions et acquisitions transfrontalières. Il est diplômé de l’Université d’Oxford.



Michael Arthur, Président de Boeing International a déclaré : "J’ai le grand plaisir d’annoncer la nomination de Kuljit Ghata-Aura au poste de Président de Boeing dans la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique. Il apporte la riche expérience acquise dans plusieurs marchés et domaines d’activité qui comptent parmi les plus importants pour Boeing, notamment dans la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique où il a déjà passé plusieurs années. Je me réjouis de travailler avec Kuljit en vue de stimuler notre croissance dans cette partie du monde. Nous remercions Bernie qui a contribué de manière significative au développement de notre présence dans la région META au cours des sept dernières années, et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles activités."



Kuljit Ghata-Aura, Président de Boeing pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique (META) a délcaré : "Je me réjouis de revenir dans la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique à un poste très important et, en compagnie de mes nouveaux collègues, de pérenniser les partenariats noués avec toutes les parties prenantes sur l’un des marchés les plus dynamiques et les plus importants pour le Groupe. Boeing dispose d’une solide présence dans une région qui recèle des opportunités exceptionnelles. Nous sommes, et demeurons pleinement engagés à collaborer étroitement avec les autorités de l’aviation civile et de la défense, ainsi qu’avec nos clients, pour l’aider à concrétiser ses ambitions et atteindre ses objectifs dans le secteur aéronautique."





Sur le même sujet