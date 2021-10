British Airways relancera des vols avec l'Airbus A380

Article publié le 8 octobre 2021 par David Dagouret

Le premier vol transatlantique sera déployé vers Miami.

British Airways a annoncé qu'elle allait relancer des vols avec ses Airbus A380 à partir du mois de novembre prochain. L'Airbus A380 de British Airways opérera dans un premier temps des vols court-courriers pour permettre aux équipages de se refamiliariser avec son méga jumbo. Puis l'A380 de la compagnie britannique sera déployé vers Miami et Los Angeles aux Etats-Unis puis à Dubaï en décembre.

L'annonce de British Airways fait suite à l'annonce du gouvernement britannique de permettre aux voyageurs vaccinés de se rendre aux Etats-Unis à partir de novembre prochain.

Sur son réseau américain, British Airways augmentera son nombre de vols vers des destinations comme New York, qui sera à cinq vols par jour, puis à huit en décembre. La compagnie aérienne exploitera également des services quotidiens vers Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington, Dallas, Miami et Toronto, ainsi que des services quotidiens vers Philadelphie, Phoenix, Seattle, Atlanta, Denver, Houston et Vancouver.

En plus des augmentations de fréquence, en octobre et novembre, British Airways redémarrera ses services vers Austin, Orlando, Tampa, San Diego, Las Vegas et Baltimore. En décembre, la compagnie aérienne recommencera également à voler vers Nashville et la Nouvelle-Orléans.

Concernant son réseau court-courrier, British Airways augmentera ses vols toute l'année vers les principales villes européennes avec 48 vols hebdomadaires vers Amsterdam, 33 vers Genève, 35 vers Dublin, 28 vers Milan et 21 vers Berlin, Paris et Rome.

BA City Flyer, filiale de British Airways, devrait opérer un programme de 43 vols par semaine vers Édimbourg, 33 vers Dublin, 25 vers Glasgow, 18 vers Belfast, 16 vers Amsterdam, 15 vers Rotterdam, 15 vers Berlin, 12 vers Francfort, 12 à Düsseldorf et 11 à Zurich. La compagnie aérienne s'apprête également à lancer une nouvelle route de Belfast à Birmingham, ainsi que la nouvelle destination de ski Salzbourg, depuis London City et Southampton.

