Corsair ouvre une ligne Bordeaux-Pointe-à-Pitre

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

Cette liaison sera lancé dès le 19 décembre prochain.

Corsair a annoncé qu'elle allait proposer des vols directs vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe au départ de l’Aéroport de Bordeaux. Dès le 19 décembre prochain jusqu'au 1er mai 2022, Corsair proposera une liaison par semaine (le dimanche) entre Pointe-à-Pitre et Bordeaux. Elle sera la seule à opérer cette liaison.

Les horaires des vols seront les suivants :

Vol Bordeaux – Pointe-à-Pitre, tous les dimanches

Départ de Bordeaux à 15h50

Arrivée à Pointe-à-Pitre à 19h30

Vol Pointe-à-Pitre - Bordeaux tous les dimanches

Départ de Pointe-à-Pitre à 21h45

Arrivée à l’aéroport de Bordeaux à 11h00 (à J+1, soit le lundi)

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair : « Notre ambition est de proposer aux habitants de la région Bordeaux et de la Nouvelle Aquitaine un accès direct aux destinations des Outre-mer. Nous allons ainsi faciliter le développement des échanges, touristiques mais aussi familiaux et affaires, entre l’Outre-mer et la plus grande région de France. Nous sommes très confiants dans le succès de cette ligne, les premières semaines de vente sont déjà un grand succès !»

Simon Dreschel, Président du Directoire de l’Aéroport de Bordeaux : « L’arrivée de Corsair et de cette nouvelle ligne régulière vers un département français d’Outre-mer ouvre un champ des possibles pour le territoire. Ce lien entre la Nouvelle Aquitaine et la Guadeloupe est une opportunité fantastique de développer les échanges entre les Antilles et notre région, dont la communauté antillaise est l’une des plus importantes de France, et de renforcer les nombreuses relations culturelles.»





Sur le même sujet