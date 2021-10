Corsair retourne à l’île Maurice

Article publié le 13 octobre 2021 par David Dagouret

La compagnie française reprendra ses vols à partir du 22 octobre.

Alors que l’île Maurice a annoncé la réouverture complète de ses frontières le 1er octobre 2021, Corsair reprendra ses vols à partir du 22 octobre, avec jusqu’à cinq vols par semaine depuis Paris-Orly et deux vols depuis Lyon et Marseille. Ces vols seront opérés exclusivement avec des Airbus A330neo.

En plus des 3 vols directs Paris-Orly / Maurice proposés par semaine, la compagnie qui opère ces vols depuis 2006, renforce sa desserte de l’île avec 2 vols par semaine au départ de Paris-Orly, les jeudis et samedis, avec une escale à La Réunion.

Des départs depuis Lyon et Marseille sont également proposés 2 fois par semaine. Les vols depuis Lyon sont opérés avec un stop très court à Marseille (01h10 dans le sens aller et 01h00 dans le sens retour), sans changement d’appareil, les bagages restant à bord. A l’arrivée à La Réunion, les voyageurs bénéficient d’une connexion très rapide vers l’île Maurice (1h20 dans le sens aller vers l’île Maurice et 1h30 dans le sens retour vers la métropole), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion (continuation des bagages).

Les horaires depuis Paris-Orly seront les suivantes :

Vols direct Aller Paris-Orly – Maurice tous les mardis, vendredis et dimanches, à partir du 22 octobre

Horaires (heures locales) :

Départ d’Orly à 21h

Arrivée à Maurice à 11h40 (J+1)

Horaires des vendredis (heures locales) :

Départ d’Orly à 17h15

Arrivée à Maurice à 07h50 (J+1)

OU Vols via La Réunion les jeudis et samedis Aller Paris-Orly – Maurice avec une escale à La Réunion tous les jeudis & samedis, à partir du 22 octobre

Départ d’Orly à 21h20

Arrivée à Maurice à 14h05

Retour Maurice – Paris-Orly tous les lundis, samedis et dimanches

Horaires (heures locales) :

Départ de Maurice à 21h45

Arrivée à Paris-Orly à 6h50 (J+1)

Horaires des samedis (heures locales) :

Départ de Maurice à 09h35

Arrivée à Paris-Orly à 18h35

Vol Lyon – Marseille – La Réunion - Maurice, tous jeudis et samedis à partir du 23 octobre 2 vols/semaine

Horaires (heures locales) :

Départ de Lyon à 19h50, décollage de Marseille à 21h55

Arrivée à 14h05 à l’île Maurice (J+1)

Vol Ile-Maurice – La Réunion - Marseille – Lyon, tous les mercredis et vendredis à partir du 27 octobre

Horaires (heures locales) :

Départ de l’île Maurice à 17h55

Arrivée à 4h45 à l’aéroport de Marseille et à 6h45 à l’aéroport de Lyon.

