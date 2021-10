Crash d'un avion en Russie

Article publié le 10 octobre 2021 par David Dagouret

L'accident a causé la mort de seize personnes

Un avion s'est écrasé ce dimanche matin dans le centre de la Russie. L'accident a causé la mort de seize personnes sur les 23 qui se trouvaient à bord de l'avion. L'appareil, un Let Kunovice L-410, est un turbopropulseur développé et construit en République Tchèque par la société Let Kunovice.

L'avion accidenté est similaire à celui de la photo :

L'aéronef immatriculé RF-94591 a décollé ce matin vers 09h20 (heure locale) de la ville de Menzelinsk en Volga et seulement 20 minutes après son décollage l'équipage a signalé un problème sur un des deux moteurs. L'avion s'est écrasé au sol et s'est brisé en deux à l'impact.

Seize des 23 personnes à bord sont décédées et sept ont survécu à l'accident, mais un de ces survivants est dans un état critique. D'après les autorités russes, les passagers étaient tous des parachutistes civils.

Un enquête a été ouverte pour découvrir les causes de ce drame.

Sur le même sujet