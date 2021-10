Delta nomme un nouveau Vice-Président Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde

Article publié le 23 octobre 2021 par David Dagouret

Nicolas Ferri prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre prochain.

Delta Air Lines annonce la nomination de Nicolas Ferri au poste de Vice-Président – ​​Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde (région « EMEAI » - Europe Middle East Africa & India), à compter du 1er novembre.

Basé à Paris, Nicolas Ferri supervisera les principales initiatives stratégiques commerciales et d'expérience client dans ces régions. Il travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de la joint-venture européenne de Delta (avec Air France, KLM et Virgin Atlantic) sur la reconstruction du réseau transatlantique, l’une des priorités de Delta.

« Delta est la compagnie aérienne préférée outre-Atlantique, l’expérience internationale et le réseau de Nicolas seront essentiels à notre développement, alors que la demande augmente et que nous rouvrons les couloirs aériens à travers la région EMEAI », a déclaré Alain Bellemare - Président International de Delta. « Avec le retour des clients dans les airs, nous envisageons 2022 et la reconstruction de notre portefeuille international avec optimisme. »

Sur le même sujet